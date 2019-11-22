"Постельный" скандал в Кабмине: замминистра Клитина сделала заявление

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина заявила, что будет судиться с теми, кто ее обсуждал на скандальной записи, и с исключенным из "Слуги народа" депутатом Антоном Поляковым, который опубликовал эту запись. Об этом она заявила журналистам на брифинге.

Она называет эту историю с "постелью" обычным лживым, черным пиаром.

"Когда я шла на должность заместителя министра, я понимала, что будет сопротивление реформам. Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость. Я понимаю, что сегодня я, завтра будет другая женщина. Так что, получается, что все симпатичные женщины, которые работают в правительстве, полиции, парламенте и т.д., занимают должности через "постель"? Я считаю, что участники этого разговора, особенно депутат, который распространил эту информацию, должны понести наказание. Я намерена в суде добиться опровержения этой информации и моральной компенсации", – сказала Клитина.

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В то же время чиновница четко дала понять, что в отставку с должности заместителя министра подавать не собирается.

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Отметим, что недавно нардеп Антон Поляков опубликовал у себя в телеграм-канале аудиозапись разговора мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником, с якобы руководителями полиции Кривого Рога. Они обсуждали Клитину. А под записью сам Поляков написал следующее: "Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно".

Как сообщали новости "Сегодня", министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что предложит Кабмину уволить своего зама Клитину. Он напомнил, что ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с Александрой Клитиной, в которой она дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры, а также негативно оценила деловые качества Криклия.

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