"Слуг народа" Скороход и Полякова исключили из фракции

Анна Скороход и Антон Поляков. Фото: Facebook

Члены фракции "Слуга народа" в Верховной Раде исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из своих рядов.

Как сообщил заместитель главы фракции Александр Корниенко, соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября.

Он объяснил это нарушением "договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию".

По поводу решения фракции Скороход сказала, что теперь она сможет "без преследований" говорить то, что думает, и "голосовать действительно за программу президента, а не за те законы лоббистские, которые нам пихают под лозунгами и под эгидой законов президента".

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"Мы никогда не шли против президента, мы наоборот всегда его поддерживали и будем продолжать его поддерживать", – отметила нардеп.

Она также прокомментировала обвинения в свой адрес в том, что якобы она и ее супруг Алексей Алякин, который был задержан, хотели дать взятки парламентариям.

"Это мне вообще смешно слышать… Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3 тыс. долларов. Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите 3 тыс. долларов за решение в комитете? Не смешите меня", – сказала Скороход.

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Поляков также назвал обвинения фракции необоснованными.

"Никаких доказательств, что я не хуже всех голосую или не так голосую, или прогуливаю заседания предоставлено не было. Это абсолютный бред", – сказал он, напомнив, что лишь малая часть его однопартийцев поддержала его решение об исключении "кнопкодавов".

Кроме того, на своей странице в Facebook Поляков объяснил свое исключение из фракции "четкой позицией и честным голосованием".

Стоит также отметить, что ранее Анна Скороход назвала причиной своего исключения то, что она голосовала против законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель.

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