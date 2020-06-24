Потоп на западе Украины: Зеленский приказал раз и навсегда решить проблему

Глава государства недоволен, что каждый год приходится мучиться с одной и той же проблемой

На западе Украины "большая вода" натворила много беды – из-за сильных дождей и выхода рек из берегов подтоплены населенные пункты в трех областях, разрушены мосты, есть даже жертвы среди населения. Президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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Об этом шла речь на селекторном совещании с членами правительства и силовых структур, передает ОПУ.

Он считает бессмысленным каждый год заниматься одной и той же проблемой.

"Мы ежегодно от 500 млн до 800 млн тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет более миллиарда гривен. Пришло время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги", – заявил Зеленский, обращаясь к главе правительства.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что нынешнее затопление западных областей превосходит по своим масштабам ситуацию с потопом в Карпатах в 2008 году. Он сообщил, что затоплена районная больница в городе Галиче, проводится эвакуация больных из медицинского учреждения. Но ситуация осложняется тем, что в больнице есть больные COVID-19.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

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