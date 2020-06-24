Масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха: видео

К ликвидации последствий непогоды задействовали четыре вертолета

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который из-за паводков отправился в Ивано-Франковскую область, показал, как выглядит пострадавшая от непогоды территория с высоты. Видео облета он опубликовал в своем Telegram-канале.

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"В 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрим вопрос выделения средств для преодоления последствий стихии. Вот так выглядит территория, которая пострадала от непогоды", – написал Шмыгаль.

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своем Twitter, что к ликвидации последствий непогоды привлекли более 1500 человек, вертолеты и горноспасателей.

"МВД +1500 работающих на ликвидации. +4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии. Уровень беды больше чем в 2008-м. Концентрируем усилия. На месте ПМ (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, – ред.). Ведем с ним опер штаб с главой ГСЧС и командующим Нацгвардии", – написал Аваков.

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Напомним, из-за сильных дождей в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов.Основной удар стихии пришелся на западные регионы.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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