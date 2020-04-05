"Повод даст сама Украина": эксперт объяснил, когда Россия может избавиться от санкций

Существуетвероятность послабления или снятия санкций с России, но не из-за коронавируса, на котором многие сейчас делают акцент. Москве достаточно сделать пару шагов в "минском процессе", например обменяться пленными, и на Западе это будут рассматривать как повод пересмотреть санкционную политику. Об этом идет речь в материале "Под предлогом эпидемии: добьется ли Россия снятия санкций".

"Дискуссии об ослаблении санкций идут уже давно, как минимум полтора года. Россия не скрывала этой своей цели и раньше. А сейчас просто ситуация способствует тому, чтобы подтолкнуть европейцев к этому шагу. Думаю, речь идет не обо всех санкциях: крымский пакет останется, никто не будет признавать Крым российским. Но санкции по Донбассу – да. Я считаю, что есть достаточно высокая вероятность того, что их могут ослабить. Не знаю насчет того, чтобы снять полностью, но ослабить – вполне может быть", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

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По его словам, сами россияне ожидают, что санкции будут сняты к 2024-2025 годам. По крайней мере, говорит эксперт, такой вывод можно сделать из их программ национального развития, в которых учитывается, что к указанному сроку Россия уже не под санкциями. В то же время он не исключает, что вопрос будет решен быстрее.

"Думаю, фактически они уже договорились, но формально им нужен повод какой-то. И, думаю, этот повод даст сама Украина. Не коронавирус. Потому что это так не работает: вот, эпидемия, все забыли, снимаем санкции. Санкции были введены за определенные действия, и Россия должна демонстрировать какие-то шаги навстречу. И вот прогресс на переговорах ТКГ в Минске, очередной обмен заключенными и т.д. – думаю, именно под этим соусом европейцы будут продвигать ослабление санкций. Мол, смотрите, они демонстрируют прогресс, давайте ослаблять санкции. А "коронавирусная история", думаю, не станет формальной причиной. То есть не будет такого: вот, вы нам помогли, у вас тяжелое положение, мы снимаем санкции", – объяснил Куса.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

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