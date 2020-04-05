Под предлогом эпидемии: добьется ли Россия снятия санкций

В то время как распространяющийся, как лесной пожар, коронавирус стал для большинства стран мира большой проблемой и большой бедой, в Москве увидели в пандемии большие возможности. Коронавирус стал замечательным поводом (по крайней мере, так надеются в Москве) избавиться от санкций.

Кремль, разумеется, не просто живет надеждой, но и активно работает над тем, чтобы санкции были сняты. Сайт "Сегодня" уже подробно описывал ситуацию с "гуманитарной военной помощью", которую Россия оказала Италии. Вслед за этим Москва отправила 60 тонн вентиляторов, масок, респираторов и т.д. в Соединенные Штаты Америки, которые вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом. В России всячески подчеркивают, что помощь – якобы лишь стремление подставить дружеское плечо гражданам наиболее пострадавших государств. Однако в мире мало кто сомневается, что настоящая цель "гуманитарных миссий" – переманить мировое общественное мнение, сегодня в большинстве поддерживающее санкции, на свою сторону.

Впрочем, понятно, что одними только военными самолетами с грузом вентиляторов этого не добиться. Потому в европейских странах резко активизировались сторонники снятия санкций. Так, член международного комитета Бундестага, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что санкции в отношении России следовало отменить и раньше. Но в связи с пандемией коронавируса и ожидаемыми в связи с этим потерями экономики Германии, вопрос стал крайне актуальным. Подобные заявления прозвучали и от некоторых итальянских политиков.

Но, пожалуй, наиболее весомым вложением в копилку Кремля стало письмо Генсека ООН Антониу Гутерриша к лидерам G20, направленное им в преддверии саммита. "Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19. Это время для солидарности, а не для изолирования", - написал Гутерриш.

Владимир Путин мгновенно уцепился за повод, также призвав лидеров G20 "создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий" и "вычистить этот чисто гуманитарный вопрос от политической шелухи".

При этом российский лидер как-то забыл о другом заявлении Гутерриша, прозвучавшем несколько ранее. В котором Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня в "горячих точках".

"Весь мир столкнулся с общим врагом – COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности... Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни. Сейчас человечество нуждается в этом больше, чем когда-либо", – заявил Гутерриш.

Собственно, такая избирательность Кремля в реакции на призывы ООН лишний раз убеждает мир в том, что борьба с коронавирусом для Владимира Путина – лишь повод, чтобы "додавить" Запад и добиться снятия санкций. В свое время Владимир Путин грозил выставлять перед своими солдатами украинских женщин и детей. Очевидно, сейчас пришло время прикрываться российскими женщинами и детьми. Больными.

Отметим, что сейчас вопрос санкций для России действительно приобрел значение жизни или смерти. Критическое падение мировых цен на нефть (российскую Urals на экспорт продают уже по отрицательной цене) и на другие сырьевые ресурсы, необходимость как-то поддерживать экономку и население страны ошеломляющими темпами "съедают" запасы, накопленные в сытые годы. При этом санкции очень серьезно ограничивают возможности России в маневрах. Многие уже сравнивают условия, в которых оказалась сегодня Россия, с теми, которые в конце 80-х привели к развалу Советского Союза.

"Итак, нефть почти по 10, вместо Чернобыля – COVID-19, вместо Афганистана – Сирия, слава богу, ГКЧП пока нет (или уже есть?) – условия почти идентичные", – написал несколько дней назад на своей странице в Facebook соратник президента СССР Михаила Горбачева, российский историк Виктор Мироненко.

Очевидно, что в таких условиях Кремлю крайне важно добиться отмены санкций как можно скорее. Но получится ли это у Путина? Свое мнение по этому поводу сайт "Сегодня" попросил высказать наших экспертов.

"Будет много желающих воспользоваться моментом и ослабить санкции"

Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Нова Європа":

Россия действительно торпедирует вопрос снятия санкций. В том числе поднимая в той или иной форме на самом высшем уровне. То есть крючок они уже забросили. Другое дело – кто на этот крючок поймается. Очевидно, желающих есть достаточно. И ту же помощь Италии можно рассматривать в контексте стремления России создать для себя соответствующее информационное пространство. При этом Италия и ранее относилась к числу государств, которые достаточно прохладно, и иногда даже негативно относились к продлению санкций. Поэтому очевидно, что и в дальнейшем мы увидим множество заявлений подобного рода. Можно ли прогнозировать, что страны Европейского Союза проявят слабость в этом вопросе? В международных отношениях ничего исключать нельзя. Тем более мы знаем, что и до пандемии продолжение санкций порой держалось на волоске, последнее продление ЕС давалось очень сложно. И сейчас звучат слова, что санкции и без пандемии не были бы продолжены. Поэтому я согласен: будет много желающих воспользоваться моментом и ослабить санкции. Причем речь не только о России. Те европейцы, которые мечтали о снятии санкций, но не говорили об этом публично, также могут сейчас активизироваться. Потому Украине следует постоянно напоминать европейским партнерам, особенно тем, кто поднимает вопрос об ослаблении санкций, о том, что было раньше – санкции или нарушение Россией международного права. И просить прислушиваться не к голосу Кремля, а скорее к генсеку ООН, который призвал к прекращению конфликтов. И не немецкие и французские политики должны прислушиваться к Кремлю, а Кремль должен прислушаться к ООН. Санкции – не самоцель. Санкции – это инструмент возвращения России к соблюдению норм международного права. Вот об этом Украина должна постоянно напоминать европейским политикам. И, кстати, украинские дипломаты это делают. Оперативно реагируя на все заявления и высказанные стремления. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили Но именно сейчас я бы не стал нагнетать ситуацию. Правильнее было бы констатировать: Россия хочет этого и работает над этим. Украина также работает – чтобы вопрос о снятии санкций мог подниматься лишь после того, как Россия вернется в международное правовое русло. И украинские аргументы сейчас более понятны и могут быть больше услышаны, нежели российские. Но это сейчас.

"Снятие санкций, связанных с Донбассом, – это смерть Минских соглашений".

Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента":

Очевидно, что тема снятия или ослабления санкций обсуждается. Именно по этой причине наши дипломаты выступили с резкой критикой этой идеи и заявили о недопустимости снятия санкций без выполнения Россией Минских договоренностей. И, кстати, не только дипломаты: об этом же, возможно, не так прямо, но сказал на своем последнем брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак. Но ситуация тут двузначная. К примеру, идея снятия санкций, которую озвучил генсек ООН, касается ведь не только России. Она касается Ирана, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса государств. Касается Северной Кореи. Ведь, по идее, в вопросе всех санкций должен быть общий принцип. А потому здесь возможны и уже идут серьезные дискуссии. И у меня есть сомнения, что в ближайшие месяцы могут быть какие-то решения на этот счет. Слишком много противоречий по вопросу санкций, применяемых к различным странам, и вопрос их отмены или ослабления может стать причиной серьезной внутренней борьбы. Сейчас в этом мало кто заинтересован. О чем речь? В Штатах, например, могут высказываться мнения: давайте с России снимем санкции. Но не с Ирана – здесь ни Трамп, ни большая часть истеблишмента на это не пойдут. Я уж не говорю о санкциях к Северной Корее. В Европе сейчас и без того достаточно своих внутренних противоречий. А если еще тему санкций подбросить – это тупик. Потому, полагаю, до того, как разрешится ситуация с пандемией, поднимать тему санкций никто не будет. Но вот потом – вполне. Поскольку тема заявлена, поскольку ее торпедируют, в том числе под соусом, что снятие санкций поможет развиваться национальным бизнесам, она будет предлагаться для решения. Украине в создавшихся условиях следует выступать категорически против снятия санкций. Поскольку, если мы не будем реагировать, это усилит позиции Кремля. Который скажет: "Смотрите, Украина же не возражает. Поэтому надо снимать!" И надо понимать, что снятие санкций, связанных с Донбассом, – это смерть Минских соглашений. По Крыму были минимальные санкции – персональные и политические. И наверняка Россия не будет настаивать на их снятии. Но вот на, как минимум, смягчении экономических санкций по Донбассу России будет настаивать и дальше.

"Россияне ожидают, что санкции будут сняты к 2024-2025 годам"

Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего":

Дискуссии об ослаблении санкций идут уже давно, как минимум полтора года. Россия не скрывала этой своей цели и раньше. А сейчас просто ситуация способствует тому, чтобы подтолкнуть европейцев к этому шагу. Думаю, речь идет не обо всех санкциях: крымский пакет останется, никто не будет признавать Крым российским. Но санкции по Донбассу – да. Я считаю, что есть достаточно высокая вероятность того, что их могут ослабить. Не знаю насчет того, чтобы снять полностью, но ослабить – вполне может быть. Сами россияне, насколько я знаю, ожидают, что санкции будут сняты к 2024-2025 годам. По крайней мере такой вывод можно сделать из их программ национального развития, в которых учитывается, что к указанному сроку Россия уже не под санкциями. Но, не исключаю, вопрос будет решен быстрее. Думаю, фактически они уже договорились, но формально им нужен повод какой-то. И, думаю, этот повод даст сама Украина. Не коронавирус. Потому что это так не работает: вот, эпидемия, все забыли, снимаем санкции. Санкции были введены за определенные действия, и Россия должна демонстрировать какие-то шаги навстречу. И вот прогресс на переговорах ТКГ в Минске, очередной обмен заключенными и т.д. – думаю, именно под этим соусом европейцы будут продвигать ослабление санкций. Мол, смотрите, они демонстрируют прогресс, давайте ослаблять санкции. А "коронавирусная история", думаю, не станет формальной причиной. То есть не будет такого: вот, вы нам помогли, у вас тяжелое положение, мы снимаем санкции.

Несмотря на существенное ухудшение эпидемической ситуации в России, в Москве не отказались от идеи проведения парада 9 мая. Репетиция, в которой приняли участие тысячи военнослужащих без масок и средств защиты, была заснята на видео:

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