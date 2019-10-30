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Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкой

30 октября, 16:20

Народный депутат только открестился от первой скандальной переписки, а теперь всплыла еще одна

facebook.com/ukrop.ukraine

facebook.com/ukrop.ukraine

Пока на заседаниях Верховной Рады кипит работа, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко переписывается с девочками.

Новую переписку опубликовало издание "Буквы" в Facebook.

на кадрах, которые удалось заснять журналистам в парламенте, народный избранник "фабрикует переписку" с 20-летней девушкой, у которой интересуется, "сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

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Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко уже ловили на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, по чем услуги "жриц любви".

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписки.

В парламенте бывают не только "клубничка" или скандальные переписки. Ранее новости "Сегодня" собрали самые яркие драки в Раде в одном видео:

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Верховная Рада депутат переписка Богдан Яременко

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