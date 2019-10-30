"Жена поблагодарила": Яременко объяснил переписку с проституткой

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, которого поймали на интимной переписке, заявил, что жена в курсе и нормально отреагировала.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписки.

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"Журналисты, которые пытаются подсмотреть что-то, наблюдать, сфотографировать – это трудно назвать журналистами. Даже не пытаются взять комментарии у тех, за кем они подглядывают – вот против этого мы выступаем. Мы, конечно, следим за тем, что происходит сверху, понимая, что эти провокации будут продолжаться. Хотя некоторые коллеги меня предупреждали этого не делать, выступающие против, но я решил по-своему таким образом продемонстрировать протест, что это не журнализм, это издевательство над информационными потоками, над людьми – когда что-то увидели, не переспросили, не выяснили, и выбросили как желтый жареный факт. Не нужно говорить о том, чего нет. Я считаю, что мы показали, что это идиотизм фотографировать и не рассказывать людям о сути, что происходит, не спрашивать у участника…", – сказал Яременко.

На вопрос о том, как жена относится к эксперименту, он ответил: "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора... Поблагодарила".

Отметим, что нардепы в Раде смотрят порно, а иногда и выпивают. Также ранее в сети появилось видео, которое на данный момент собрало свыше миллиона просмотров. На ролике народный депутат Илья Кива прямо во время заседания в парламенте совершал жесты, которые некоторые пользователи интернета определили как мастурбацию.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 ноября 2018-го одного из нардепов засекли за просмотром пикантных фото. В день, когда Рада рассматривала бюджет и изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, народный избранник Андрей Денисенко решил немного отвлечься.

В парламенте бывают не только "клубничка" или скандальные переписки. Ранее новости "Сегодня" собрали самые яркие драки в Раде в одном видео:

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