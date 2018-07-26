Появилось новое видео нападения на Найема (18+)

Появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как один из подозреваемых набросился на народного депутата Мустафу Найема, передает "Украинская правда".

На нем видно, как человек в красной рубашке подошел к колонне и остановился возле нее.

Мимо пробежал другой человек, который одновременно говорил по телефону. За последним бежал Мустафа Найем, пытаясь его догнать.

Далее уже видно, как человек в рубашке бежит за нардепом. Они выбежали на дорогу и человек в рубашке набросился на него и между ними началась потасовка. Далее оба упали на дорогу, человек в рубашке встал и начал убегать.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

После этого Мустафа Найем уже побежал за мужчиной в рубашке. Они исчезли из поля зрения камеры наблюдения.

В то же время второй человек, за которым сначала бежал нардеп, некоторое время наблюдал за схваткой и затем также скрылся.

Ранее подозреваемому в избиении нардепа Мустафы Найема Умолту Темербулатову смягчили меру пресечения на личное обязательство.

Суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Салиха Саитова.

24 июля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест еще одному подозреваемому Магомеду-Амину Саитова, сбежавшему в Азербайджан.