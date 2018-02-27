Появилось видео столкновений под Радой

Сегодня, 12:42

Одному из полицейских сломали ключицу, а полиция задержали девять человек, сообщил Геращенко

Столкновения под Радой. Фото: facebook.com/gnap.ua
Столкновения под Радой. Фото: facebook.com/gnap.ua

Во время столкновений под стенами Верховной Рады между активистами и полицией есть пострадавшие, также задержаны несколько митингующих.

Об этом рассказал с трибуны парламента народный депутат Антон Геращенко, передает Inforesist.

По его мнению, стычки спровоцировали соратники Саакашвили.

"Только что перед Верховной Радой преступная организация "Движение новых сил" Саакашвили организовала провокацию. К зданию Верховной Рады подкатили шины и пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции 15 минут назад были ранены, у одного сломана ключица", — заявил Геращенко.

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Он считает, что к организации провокации может быть причастна Россия.

"Девять человек, которые совершили организованную провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут доставлены в органы внутренних дел", – добавил политик.

Напомним, на днях активисты просили убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили. Люди жалуются, что из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться.
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