Поздравит ли Путин Зеленского с Новым годом: в Кремле дали ответ

Зеленский не пошел на уступки Путину на недавних переговорах, но конфронтации между ними не возникло

/ Фото: Сегодня

В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин еще может направить поздравительное послание с Новым годом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что в список лидеров государств, которым направлены поздравления от Путина, не вошла Украина, он сказал: "Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация".

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Песков не исключил, что президент России может поздравить Зеленского с праздниками и если это произойдет, то соответствующая информация будет добавлена на сайте Кремля.

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Как сообщали новости "Сегодня", впервые Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Тогда они провели переговоры сначала вместе с лидерами Германии и Франции, после чего была двухсторонняя встреча с участием их советников, и даже прошли короткие переговоры тет-а-тет. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе (которое до сих пор не выполняется) и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

В свою очередь мировые СМИ оценили "нормандские переговоры" и конкретно встречу Путина с Зеленским. На Западе отмечают отсутствие реального прогресса к прекращению войны на Донбассе, но считают, что менее опытный президент Украины ничем не уступил российскому коллеге.

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