"Зеленский сыграл вничью": мировые СМИ оценили "нормандские переговоры"

/ Фото: kremlin.ru

Результаты "Нормандской встречи" и переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным показали, что все стороны остались при своих позициях, никто никому не уступал, но договориться по некоторым вопросам удалось. Зарубежная пресса пишет, что менее опытный в международных делах украинский лидер, как минимум, не проиграл своему российскому коллеге, однако отмечает отсутствие реального прогресса в урегулировании конфликта.

Издание Politico отмечает, что Зеленский на этих переговорах "прощупал" Путина – реально ли с ним договориться, есть ли у него желание закончить войну на Донбассе. На Западе отмечают, что переговоры только подчеркнули разницу в позициях сторон.

"Во время пресс-конференции Путин спокойно рассказал о его настаивании на том, чтобы изменить Конституцию Украины. Путин сказал: "Во-первых, мы говорим о внесении изменений в Конституцию страны, чтобы зафиксировать специальный статус Донбасса на постоянной основе". Слова российского президента заставили Зеленского горько улыбнуться", – отмечает издание.

А вот американская газета The New York Times вышла с заголовком "Зеленский сыграл вничью, несмотря на слабые карты" и привела слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "нормандская четверка" пока не решила вопрос прекращения войны, но удалось перезапустить мирный процесс, что тоже прогресс и шаг вперед.

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Британская газета Independent отмечается отсутствие прорывов в урегулировании конфликта и по газовому вопросу.

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The Wall Street Journal пишет, что значительных результатов на переговорах не достигли, несмотря на договоренности о разведении войск на фронте.

Также влиятельные американские издания, включая "любимый" телеканал Трампа Fox News, отмечают, что в целом переговоры стали важным этапом для разблокирования мирного процесса.

В свою очередь в CNN отметили вопросы, которые остались без обсуждения в Париже: возвращение Крыма, что, по мнению России не является предметом переговоров; второе – снятие европейских санкций с России.

Сопредседатель Европейского Совета по иностранным делам Карл Бильдт отметил один важный момент в риторике российского президента: "Путин требует изменений в Конституцию Украины. Не это ли он обычно называет вмешательством во внутренние дела суверенной страны?".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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