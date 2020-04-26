Пожар в Чернобыле: эксперты подсчитали нанесенный ущерб

В воскресенье, 26 апреля, исполнилось 34 года со дня аварии на ЧАЭС. Самоселы, оставшиеся жить в Зоне отчуждения, рассказали нам, что нынешние дни почти точь-в-точь напоминают им апрель 1986-го.

"Вой сирен пожарных машин, вертолеты в небе. Все, как и 34 года тому назад. Только теперь из-за пожаров", – делится своими впечатлениями одна из самоселок, которая осталась жить в центре Чернобыля.

Напомним, с начала месяца в Зоне отчуждения более тысячи спасателей борются с самым масштабным за последние годы пожаром. ЧП оказалось настолько крупным, что в этот раз пришлось задействовать военных и их технику, которая прокладывает дороги в труднодоступные места.

Накануне 34-й годовщины эксперты и чиновники посчитали ущерб, который нанесли пожары, и рассказали о том, как можно в будущем избежать новых ЧП в Зоне отчуждения.

"По предварительным оценкам, пострадали 11,5 тыс. гектаров юго-западной части Чернобыльского заповедника, – рассказал на пресс-конференции в пятницу директор Чернобыльского биосферного заповедника Александр Галущенко. – Это составляет около 5% территории. Что касается потерь среди флоры и фауны – в результате интенсивного горения были утрачены либо сильно повреждены растительные группы. Негативное влияние на фауну не будет слишком существенным, поскольку на время прохождения пожара у большинства птиц отсутствовали кладки яиц. Птицы, которые гнездятся на земле, в это время еще не приступили к гнездованию. Есть вероятность того, что были уничтожены некоторые кладки. Что касается крупных млекопитающих и копытных – они убежали. Наибольшие потери – это мелкие млекопитающие и птицы, рептилии, амфибии".

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Другой работник заповедник – Кирилл Гарник – сообщил об ущербе, который нанесен туристической инфраструктуре Чернобыля:

"Мы утратили только один объект – пионерский лагерь "Сказочный". На следующей неделе мы посетим эту локацию, чтобы решить – подлежит ли этот объект восстановлению. Туристическая сфера в Зоне отчуждения фактически не пострадала. Надеемся, что после карантина поток людей возобновится".

Как мы выяснили, у властей на ближайшие годы есть ряд планов. О них нам рассказал эксперт, экс-глава Госагентства по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук.

"Во-первых, в приоритете такое стратегическое направление как заповедник. Он создан по указу президента, поэтому нужно закончить все оргмероприятия. Делается это для того, чтобы заповедник начал функционировать. Речь идет о 2/3 всей территории, – сказал нам Виталий Петрук. – С точки зрения научной работы, то когда у этой территории есть статус заповедника, то становится понятным формат управления ею. Что касается второго направления, то мы задумывались над тем, чтобы изменить статус Агентства и дать ему статус Агентства по обращению с радиоактивными отходами. Ведь Украина входит в десятку крупнейших стран, производящих электроэнергию благодаря ядерным источникам".

По словам Петрука, очевидно, что будет развиваться туристическое направление.

"За предыдущий год Зону отчуждения посетили более 120 тыс. туристов", – сказал он.

Петрук также добавил, что для борьбы с пожарами эффективными будут противопожарные разрывы (участки, на которых не будет деревьев и прочей растительности – Авт.), наблюдательные вышки, системы раннего выявления пожаров.

"Потому как предприятия Зоны отчуждения на 100% финансируются из бюджета, но этих денег не достаточно. Приведу такой пример: в позапрошлом году были куплены 6 пожарных автоцистерн. Они были куплены впервые за 34 года! Было куплено 16 тракторов. До этого их не закупали! Финансирование не выделялось. Думаю, что нынешние пожары станут катализатором того, что в законодательство будут внесены необходимые изменения", – подытожил он.

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Напомним, пожары в Зоне отчуждения тушат уже более трех недель, на месте ЧП задействованы более тысячи спасателей и десятки единиц тяжелой техники.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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