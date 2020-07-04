"Позор для страны": Зеленский осмотрел затонувший танкер и приказал убрать "махину"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Одесскую область осмотрел место крушения танкера "Делфи", который затонул у городского пляжа Одессы и потребовал как можно скорее убрать судно.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

"Я вам говорю свое личное мнение. С ноября [танкер не убирают – Ред.] – это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно", – заявил глава государства.

При этом Зеленский добавил, что, если у местных властей не выходит выполнить его распоряжение своими силами, он пришлет необходимую помощь.

"Если не способны убирать, мы отправим всех – МЧС государственного уровня, все – разрежете, увезете, уже никого не будет интересовать, закон или не закон. Сейчас то, что вот здесь, у людей в пляжный отпуск, мы с ноября показываем, честно говоря, что импотентная власть...", - предупредил он.

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Президент отметил, что, по его мнению, "время и так защищало вашего собственника, вам не нужна моя защита, время защитило и дало вам больше полугода".

"20 июля должны убрать эту махину", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее сообщалось, что из танкера "Делфи", который затонул прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты, они уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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