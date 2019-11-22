Шторм у берегов Одессы: терпит бедствие танкер, появились фото и видео

В штормовом море у берегов Одессы терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Румынии – корабль потерял управление вечером 21 ноября, когда скорость ветра составляла 20-25 метров в секунду, а высота волны – 2,3 метра.

Как сообщает "Думская", судно изначально находилось в акватории порта "Южный" – его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Позже стало известно, что на борту танкера, когда отказала машина, находилось три человека, а судно начало сносить к пляжу Ланжерон. Из порта на спасение членов экипажа вышел большой частный буксир "Австралия", однако они отказались эвакуироваться.

Около двух часов ночи судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Команда танкера сбросила якорь, чтобы танкер не выбросило на берег.

Утром стало известно, что экипаж корабля упорно отказывался от эвакуации, в то время как на пляже ощущался характерный запах горючего. Капитан судна заявил, что не будет подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.

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Между тем, одесские власти созвали оперативный штаб при председателе ОГА, в который вошли пограничники, работники порта, медики и спасатели.

На заседании штаба исполняющий обязанности начальника администрации Одесского порта Денис Карпов заявил, что экипаж судна состоит из трех человек, граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не вышел, а капитан отказался предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды – до 1 декабря.

С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно "серое". Также выяснилось, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.

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Карпов добавил, что экипаж отказался от какой-либо помощи: "Мы направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции".

По его словам, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.

Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого.

"Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже", — подчеркнул Сухой.

Кроме того, к спасательной операции пытаются подключить пограничный вертолет, поскольку у ГСЧС своих вертолетов нет.

Около 11 часов утра 22 ноября стало известно, что из танкера вытекает горючее – на пляже ощущается характерный запах, а с борта упали металлические бочки. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

В настоящее время положение и состояние судна контролирует один катер морской спасательной службы. Спасательная операция так и не начиналась.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.

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