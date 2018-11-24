Правительство обещает сложный год, но потом мы войдем в НАТО и ЕС: ТОП-5 цитат недели

Как отреагировали в американском сенате на шпионский скандал в Интерполе, что власти США собираются делать с ситуацией на границе с Мексикой и как оценивает бюджет-2019 премьер-министр Украины. Читайте все главные цитаты недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: "Мы шаг за шагом приближаемся к членству в ЕС и НАТО"

20 ноября в ходе визита в Черкасскую область глава государства заявил, что страна приближается к членству в ЕС и НАТО, двери для Украины открыты. Запад при этом всецело поддерживает стремления Киева, но есть нюанс.

Так, президент Петр Порошенко напомнил, что на недавних заседаниях Парламентской ассамблеи НАТО и Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США было четко подчеркнуто, что "двери НАТО и ЕС для Украины открыты" и все зависит от самого Киева и изменений в стране.

"Мы шаг за шагом приближаемся к членству в ЕС и НАТО. Не верьте тем скептикам, которые говорят, что этого никогда не будет. Очень много наших оппонентов надеются, хотят, чтобы у нас опустились руки и мы утратили веру в победу. Этого не будет", – подытожил глава государства.

Ранее президент заявлял, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года.

Гройсман: "2019 год будет непростым – экономически и политически"

Вчера, 22 ноября, премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал принятие Верховной Радой Государственного бюджета на 2019 год. Он отметил, что принятие главного финансового документа дало возможность не только планово войти в следующий финансовый период, но и усилить сотрудничество по программам макрофинансовой помощи Запада.

Принятый бюджет-2019 – сбалансированный и реалистичный, подчеркнул Гройсман.

Глава правительства отметил, что этот документ позволит усилить сотрудничество в МВФ и получить очередную финансовую помощь.

"Документ является сбалансированным и соответствует принципам сотрудничества с одним из ключевых финансовых партнеров – Международным валютным фондом. Мы имеем стабильность – и в конце этого года, и в следующем. 2019 год будет непростым – экономически и политически. Но есть бюджет – сбалансированный и реалистичный. Мы сохранили все программы – безопасности и обороны, в медицине, образовании, будем строить дороги, будем продолжать децентрализацию", – прокомментировал принятие Бюджета Гройсман.

Пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. При этом Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.

Сенаторы США: "Президент Интерпола Прокопчук – это лиса в курятнике"

Форменный шпионский детектив, который разгорелся на уходящей неделе – это история выборов президента Интерпола. Напомним, что одним из наиболее вероятных кандидатов на победу считался российский генерал-майор Александр Прокопчук. До тех пор, пока не всплыла информация о том, что Прокопчук, долгое время занимавший должность вице-президента Интерпола, еще с конца восьмидесятых является штатным сотрудников российских спецслужб.

История, конечно же, закончилась хорошо: Россия пролетела на выборах благодаря международному вмешательству, в том числе президента США. Так, сенаторы просили Трампа вмешаться в выборы главы организации потому, что Россия регулярно злоупотребляет Интерполом.

Формулировка, с которой сенаторы двух крупнейших партий США обратились к президенту, исполнена изящества и образности.

"Выбрать новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука – все равно что назначить лису ответственной за курятник", – заявили 19 ноября представители Хельсинкской группы, демократы Джин Шахин и Крис Кунс, а также республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер.

Искусство политики, не в последнюю очередь, это искусство блестящих формулировок.

О том, как развивались события накануне выборов, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Скандал вокруг выборов главы Интерпола: все, что нужно знать").

Генсек НАТО: "Усилия ЕС в обороне не должны дублировать функции НАТО"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал четкое заявление по созданию европейской армии: НАТО было и остается фундаментом безопасности Европейского Союза.

"Я всегда ясно говорил, что усилия ЕС в обороне не должны соревноваться с НАТО и дублировать функции НАТО, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС", – заявил глава Альянса20 ноября на заседание министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать свои вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом. Его предложение поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, но резко выступил против президент США Дональд Трамп.

Майк Помпео: "Караваны мигрантов не будут допущены в Соединенные штаты"

Продолжают развиваться драматические события вокруг так называемого "каравана мигрантов" – организованных групп беженцев из Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа, которые рассчитывают найти убежище в США. Так, первый караван из четырех, который насчитывает по меньшей мере 500 мигрантов, отправился в направлении Мексики 28 октября и на данный момент добрался к месту назначения.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не допустят на свою территорию "каравана мигрантов". Вашингтон считает, что этим людям угрожает опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать.

"Я нахожусь в тесном контакте с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, и прошла уже неделя с тех пор, как министр (внутренней безопасности Кирстьен) Нильсен и я провели конструктивную встречу с будущим главой МИД Мексики Марсело Эбрардом по поводу караванов мигрантов. Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову. Караваны не будут допущены в Соединенные Штаты", – заявил госсекретарь США в сообщении от 22 ноября.

Напомним, что согласно сообщению МВД Мексики, в городах Тихуана и Мехикали в пограничном с США штате Нижняя Калифорния находятся порядка 5,6 тыс. мигрантов. Мало того, в сторону мексиканской границы движутся еще три каравана.