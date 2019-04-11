Правительство утвердило важное соглашение с НАТО о помощи Украине
Кабмин открыл дорогу для реализации фонда Альянса для помощи Украине в обезвреживании взрывоопасных предметов
Украинский Кабинет министров утвердил подписанное в декабре прошлого года имплементационное соглашение с НАТО.
Как сообщили на сайте правительства, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 10 апреля.
Данный договор позволяет приступить к практической фазе реализации трастового фонда, созданного Альянсом для помощи Украине в обезвреживании взрывоопасных предметов и противодействии самодельным взрывным устройствам.
"В рамках проекта трастового фонда НАТО планируется: осуществить разработку нормативных документов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействии самодельным взрывным устройствам; достичь совместимости привлеченных сил и средств Украины с Альянсом; развить способности защиты гражданского населения от угроз самодельных взрывных устройств", – заявили в пресс-службе правительстве.
Как отмечается, для реализации проекта будут привлечены ряд украинских ведомств: Министерство обороны, СБУ, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, Нацгвардия, Государственная специальная служба транспорта и пограничная служба.
Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что военно-морские силы Североатлантического альянса будут продолжать оказывать поддержку Украине и Грузии в Черном море.
В то же время, по словам украинского президента Петра Порошенко, Киев хочет получить План действий относительно членства в НАТО, в котором бы была определена конкретная дата вступления Украины в блок.
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