В Черном море много НАТО: Гетемюллер заявила о поддержке Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО осудила действия России в отношении украинских моряков

Фото: mil.gov.ua.

В Черном море много НАТО: Гетемюллер заявила о поддержке Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f0/c89/5ca4f0c8960b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f0/c89/5ca4f0c8960b3.jpg 2019-04-03T20:47:43+03:00 Политика Заместитель генерального секретаря НАТО осудила действия России в отношении украинских моряков

Военно-морские силы НАТО будут продолжать оказывать поддержку партнерам Альянса – Украине и Грузии – в Черном море. Об этом сказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, выступая со вступительным словом на мероприятиях, посвященных 70-летию альянса.

"Захват (Россией — ред.) 24 моряков — они все еще находятся в тюрьме Лефортово в Москве — и 3 кораблей — все это очень проблематично с нашей точки зрения... Мы очень внимательно следим за этим. С Украиной и Грузией уже ведется большая работа по наращиванию их вооруженных сил, в особенности морских сил, как флота, так и береговой охраны. Мы работаем с ними", — сказала Гетемюллер.

Она напомнила, что министры иностранных дел НАТО завтра рассмотрят пакет мер по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, который, по словам Гетемюллер, "будет включать в себя дальнейшие посещения портов, а также дальнейшие учебные мероприятия и учения".

"Даже сегодня, военно-морские силы НАТО, SNMG2, находится в Черном море, они делят свое время между Поти и Одессой, и проводят сегодня учения с грузинами и украинцами. Поэтому, как мы любим говорить, в Черном море много НАТО, и мы будем продолжать оказывать там поддержку нашим партнерам", — заявила заместитель генерального секретаря НАТО.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.





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