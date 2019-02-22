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Вслед за Македонией: Порошенко сказал, когда Украина вступит в НАТО

Сегодня, 18:17

Украина хочет получить от Альянса перечень необходимых требований, выполнение которых приблизит ее к вступлению

Даля Грибаускайте, Анджей Дуда и Петр Порошенко
Даля Грибаускайте, Анджей Дуда и Петр Порошенко. Фото: AFP
Вслед за Македонией: Порошенко сказал, когда Украина вступит в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/020/09d/5c702009d5c2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/020/09d/5c702009d5c2c.jpg Политика Украина хочет получить от Альянса перечень необходимых требований, выполнение которых приблизит ее к вступлению

Киев хочет получить План действий относительно членства в НАТО, в котором бы была определена конкретная дата вступления Украины в блок.

Об этом на совместной пресс-конференции со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте заявил президент Петр Порошенко после визита к совместному военному подразделению "ЛиПолУкрбриг" в Люблине.

"Конкретным шагом, которого мы ждем от руководства НАТО и стран-членов, – это предоставление Украине ПДЧ с определением конкретной даты, когда Украина может стать теперь уже тридцать первым членом НАТО, поскольку НАТО постоянно расширяется, и мы это приветствуем", – утверждает он.

Порошенко отметил, что в упомянутом им документе должны быть указаны шаги по модернизации украинского государства в сферах безопасности, верховенства права, демократии и свободных и честных выборов.

Напомним, что тридцатым государством-членом НАТО должна стать Македония. После переименования страны в штаб-квартире Альясна в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии.

Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

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Тег НАТО, Порошенко, Украина, евроинтеграция, Петр Порошенко, североатлантический альянс, Украина-НАТО

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Источник:

УНИАН

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