Вслед за Македонией: Порошенко сказал, когда Украина вступит в НАТО
Украина хочет получить от Альянса перечень необходимых требований, выполнение которых приблизит ее к вступлению
Киев хочет получить План действий относительно членства в НАТО, в котором бы была определена конкретная дата вступления Украины в блок.
Об этом на совместной пресс-конференции со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте заявил президент Петр Порошенко после визита к совместному военному подразделению "ЛиПолУкрбриг" в Люблине.
"Конкретным шагом, которого мы ждем от руководства НАТО и стран-членов, – это предоставление Украине ПДЧ с определением конкретной даты, когда Украина может стать теперь уже тридцать первым членом НАТО, поскольку НАТО постоянно расширяется, и мы это приветствуем", – утверждает он.
Порошенко отметил, что в упомянутом им документе должны быть указаны шаги по модернизации украинского государства в сферах безопасности, верховенства права, демократии и свободных и честных выборов.
Напомним, что тридцатым государством-членом НАТО должна стать Македония. После переименования страны в штаб-квартире Альясна в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии.
Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.
Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
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