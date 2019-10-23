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Правительство уволило главу Госпродпотребслужбы

23 октября, 20:49

Милованов анонсировал открытый конкурс

/ Фото: Сегодня

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа ушел с должности по собственному желанию, в связи с чем будет объявлен открытый конкурс на эту должность.

Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"По собственному желанию ушел Владимир Лапа… Будет открытый конкурс. Временно исполняющая обязанности – Шевченко Ольга", – написал он.

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Министр также добавил, что уволен первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Александр Жук.

Владимир Лапа был назначен главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в феврале 2016 года. В 2015 году он занимал должность первого замглавы Госпродпотребслужбы, в 2014 году был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Такжестало известно, что Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана, – Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка из-за того, что следователи якобы подали заявления о согласии на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой.

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