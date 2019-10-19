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Следователей по делам Майдана уволили из Генпрокуратуры

19 октября, 13:08

Чиновники согласились на переаттестацию в произвольной форме

/ Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана. Об этом сообщил прокурор департамента Алексей Донской, пишет Громадське Радио.

По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка из-за того, что следователи подали заявления о согласии на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой.

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Как написали в источнике, для прохождения переаттестации прокуроров обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.

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Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине назначили двух замминистра и уволили несколько чиновников. Так, сначала члены правительства поддержали назначение заместителей министра энергетики и окружающей среды Абрамовского Романа Романовича и Рябчина Алексея Михайловича.

Кроме этого, Европейский суд по правам человека принял решение в пользу пяти бывших украинских чиновников времен Януковича, которые были уволены с государственной службы согласно принятому в 2014 году закону о люстрации.

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