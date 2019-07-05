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Правительство выделило 350 млн грн на спорткомплексы и бассейны в Украине

5 июля, 21:49

Деньги выделяются в рамках политики развития детского и юношеского спорта

Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины выделил 350 млн грн на ремонт спортивных комплексов и обновление и строительство новых бассейнов по всей стране.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.
В частности, речь идет о финансировании программ ремонта имеющихся и строительстве новых спортивных комплексов при школах, а также 50-метровых и 25-метровых бассейнов и отделке прибассейнових территорий.

Так, объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составил 200 млн грн. Деньги выделяются в рамках политики развития детского и юношеского спорта на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и городе Виннице.

Объем субвенции на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн. Деньги выделяются на более чем 80 проектов в различных регионах Украины, в том числе, в крупных городах и объединенных громадах. Речь идет как о закрытых спортивных комплексах, так и открытых стадионах.

Напомним, "Шахтер" закончил остекление в спортзале, поврежденном в результате боевых действий. Ремонт спортзала в Красногоровке Донецкой области завершится до конца апреля.

Также мы писали, что новый Дворец спорта в Одессе обойдется в 480 млн грн. Депутатов экстренно собрали на сессию ради инфраструктурного объекта с парковкой и 3000 посадочных мест.

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Тег строительство, субвенции, бассейн, спортзал, спорткомплекс

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