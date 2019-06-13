Правопорядок на внеочередных выборах будут обеспечивать 135 тысяч правоохранителей
В настоящее время МВД проводит расчеты личного состава, который будет задействован в обеспечении правопорядка на выборах
К обеспечению правопорядка на внеочередных выборах в Верховную Раду будут привлечены предварительно 135 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.
"В целом к обеспечению правопорядка на выборах будет привлечено приблизительно 135 тысяч правоохранителей", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
По словам советника министра, 70-73 тысячи – это непосредственно сотрудники Национальной полиции, ведь на каждой избирательном участке службу будут нести по два полицейских, как это было на президентских выборах.
При этом Стойко отметил, что в настоящее время МВД проводит расчеты личного состава, который будет задействован в обеспечении правопорядка на выборах, и конкретную цифру пока еще рано называть.
По словам советника главы МВД, также будут задействованы резервы.
"Все недочеты на президентских выборах мы учли… и делаем все … чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса", – добавил он.
В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко добавил, что в частности, будет обеспечена возможность полицейским голосовать на выборах по месту несения службы.
Как сообщалось, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов народных депутатов на 21 июля 2019 года.
62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".
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