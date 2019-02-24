Правозащитники рассказали, куда этапировали Балуха из Краснодара

У крымчанина до сих пор нет теплых вещей

Фото: facebook.com/crimeahrg.

Правозащитники рассказали, куда этапировали Балуха из Краснодара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2ed/091/5c72ed0911aad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2ed/091/5c72ed0911aad.jpg 2019-02-24T21:16:23+02:00 Политика У крымчанина до сих пор нет теплых вещей

Политзаключенный украинец Владимир Балух находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает в воскресенье Крымская правозащитная группа.

"У крымчанина до сих пор нет теплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.

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"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", – подчеркивают они.

КПГ заявляет, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуху "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытались выяснить причины этапирования.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об УДО.

Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

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