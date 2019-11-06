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Предатели из "Л/ДНР" могут попасть во власть: нардеп удивил странным заявлением

6 ноября, 12:49

Тимченко считает, что в оккупационных администрациях на Донбассе есть нормальные и профессиональные люди

/ Фото: Facebook

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Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко удивил заявлением, сказав, что допускает после освобождения Донбасса присутствие в органах украинской власти предателей Украины, которые сейчас находятся в оккупационных властях т.н. "ДНР" и "ЛНР". Фрагмент его выступления показали на YouTube-канале "Радио Свобода"

Он считает, что в "администрациях" непризнанных "республик" есть нормальные и профессиональные люди.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас во "власти" все равно есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возврата территорий. Но по разным причинам остаются там. Я уверен, что многих мы с вами знаем. И я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", – заявил Ткаченко.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявлял, что боевиков с Донбасса в Верховной Раде точно не будет. Он заверил, что в случае вывода войск Россией с Донбасса и установления там мира предатели, воевавшие против Украины, не смогут в будущем избираться в органы власти.

В то же время депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко рассказывал о двух вариантах для боевиков в случае ухода России с Донбасса. Он объяснил, что с оружием на освобожденных территориях никто ходить не будет, кроме силовиков.

Смотрите также видео первой потасовки депутатов в новом созыве Рады:

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Донбасс власть предатели слуга народа Максим Ткаченко

Источник: Сегодня

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