Предательство Украины и принципов ЕС: Луценко оценил возвращение России в ПАСЕ

Генпрокурор рассказал, что следует делать Украине после поражения в Парламентской ассамблее

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге. Фото: Flickr

Несмотря на то, что Парламентская ассамблея Совета Европы все же сняла ограничения, наложенные на российскую делегацию из-за агрессии в отношении Украины, украинским властям нельзя сдаваться, а следует продолжать "делать свое дело".

Так считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, оценив решение ПАСЕ как "предательство Украины и принципов ЕС" и призвав украинские власти "разобраться с самими собой".

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Он напомнил о том, что все санкции против России вводились и продолжались "под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти", а та, в свою очередь, опиралась на "активную антипутинскую позицию общества".

"Если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора – каждый должен делать свое. Прокуратура – предоставлять доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле самолета МН 17. Министерства иностранных дел и юстиции – добиваться решений международных судов. СНБО – ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент – возглавить процесс защиты национальных интересов", – написал на своей странице в Facebook Луценко.

Самым важным фактором генпрокурор назвал роль общества, предупредив о том, что "немую Малороссию" никто защищать не будет.

Напоследок он поблагодарил членов украинской делегации в ПАСЕ, заверив в том, что они сделали "все, что могли".

Напомним, что в ответ на результаты голосования по возвращению России в ПАСЕ украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в этой организации.

Мы также писали, что в ПАСЕ оспорили восстановление полномочий российской делегации - европейские парламентарии рассмотрят новый доклад по этому поводу в ближайшее время. Если его не поддержат, тогда россияне окончательно сохранят свои права в организации в полном объеме.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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