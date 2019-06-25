Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

Предательство Украины и принципов ЕС: Луценко оценил возвращение России в ПАСЕ

25 июня, 12:40

Генпрокурор рассказал, что следует делать Украине после поражения в Парламентской ассамблее

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге
Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге. Фото: Flickr

Несмотря на то, что Парламентская ассамблея Совета Европы все же сняла ограничения, наложенные на российскую делегацию из-за агрессии в отношении Украины, украинским властям нельзя сдаваться, а следует продолжать "делать свое дело".

Так считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, оценив решение ПАСЕ как "предательство Украины и принципов ЕС" и призвав украинские власти "разобраться с самими собой".

Читайте также

Он напомнил о том, что все санкции против России вводились и продолжались "под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти", а та, в свою очередь, опиралась на "активную антипутинскую позицию общества".

"Если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора – каждый должен делать свое. Прокуратура – предоставлять доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле самолета МН 17. Министерства иностранных дел и юстиции – добиваться решений международных судов. СНБО – ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент – возглавить процесс защиты национальных интересов", – написал на своей странице в Facebook Луценко.

Самым важным фактором генпрокурор назвал роль общества, предупредив о том, что "немую Малороссию" никто защищать не будет.

Напоследок он поблагодарил членов украинской делегации в ПАСЕ, заверив в том, что они сделали "все, что могли".

Напомним, что в ответ на результаты голосования по возвращению России в ПАСЕ украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в этой организации.

Мы также писали, что в ПАСЕ оспорили восстановление полномочий российской делегации - европейские парламентарии рассмотрят новый доклад по этому поводу в ближайшее время. Если его не поддержат, тогда россияне окончательно сохранят свои права в организации в полном объеме.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Луценко, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " Предательство Украины и принципов ЕС: Луценко оценил возвращение России в ПАСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ранее мы таких ударов не пропускали": Порошенко отреагировал на решение ПАСЕ по России

Сегодня, 10:20

Бывший президент пообещал задействовать все свои внешнеполитические связи в вопросе давления на Москву

Линкявичюс посоветовал Украине не выходить из ПАСЕ

Сегодня, 11:03

Украинская делегация после возвращения россиян рассматривает вопрос о выходе из Ассамблеи

"Шаг вперед": В комитете по регламенту ПАСЕ прокомментировали решение о России

Сегодня, 03:50

Член комитета заявила, что история покажет, правильное это решение или же нет

Большая моральная ошибка: в Эстонии призвали не возвращать Россию в ПАСЕ

Вчера, 13:59

Глава эстонского МИД напомнил о причастности РФ к нарушению целостности Украины и Грузии

В предвкушении реванша в ПАСЕ: в Страсбург летит делегация из России

Вчера, 15:55

Россия ждет принята резолюции о восстановлении ее прав в ПАСЕ, отнятых из-за агрессии против Украины

ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ

Сегодня, 00:45

Отказ принять поправки представителей Украины в ПАСЕ вице-спикер ВР Геращенко назвала "настоящим Страсбургским заговором" некоторых европейских политиков и делегаций

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку

5 научных способов продлить свою жизнь

В сети шокированы новым выходом Ани Лорак на красную дорожку

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

1014-сильный трактор установил рекорд скорости

К Земле несется опасный астероид

Суд удовлетворил ходатайства ГБР по выемке документов Порошенко

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

5 научных способов продлить свою жизнь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь