Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

В ПАСЕ оспорены полномочия российской делегации

25 июня, 11:40

У Украины появился новый шанс "избавиться" от россиян в Ассамблее – будет рассмотрен новый доклад

Фото: assembly.coe.int
Фото: assembly.coe.int.

После того, как ночью ПАСЕ отменила механизм санкций и вернула Россию, на сегодняшнем заседании летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы были оспорены полномочия российской делегации в организации. Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в Ассамблее, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ. Теперь в течении суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения. Ночью проиграли бой, но не проиграли войну", – написал он.

Как сообщил ТАСС, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования заявила: "У нас есть необходимое большинство".

Читайте также

Отмечается, что, согласно правилам организации, для оспаривания полномочий нужна поддержка 30 депутатов из пяти стран. В ходе рассмотрения полномочий российской делегации в ПАСЕ несколько участников сессии их оспорили.

Теперь будут составлен доклад относительно ограничений полномочий и европейские парламентарии рассмотрят его в ближайшее время. Если и этот доклад не поддержат, тогда россияне окончательно сохранят свои права в ПАСЕ в полном объеме.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ – политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинскую делегацию не выходить из ПАСЕ, так как этот шаг, среди прочего, может помешать и европейской интеграции Украины.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине. Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", – сказал он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, голосование, полномочия, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " В ПАСЕ оспорены полномочия российской делегации". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России прокомментировали возможный выход Украины из ПАСЕ

Сегодня, 11:22

Киев возмущен решением ПАСЕ и теперь рассматривает варианты "бойкота" Ассамблеи

Линкявичюс посоветовал Украине не выходить из ПАСЕ

Сегодня, 11:03

Украинская делегация после возвращения россиян рассматривает вопрос о выходе из Ассамблеи

Чубаров призвал осудить возврат России в ПАСЕ на миллионном Майдане

Сегодня, 10:34

Глава Меджлиса предлагает собраться в День Конституции Украины

"Ранее мы таких ударов не пропускали": Порошенко отреагировал на решение ПАСЕ по России

Сегодня, 10:20

Бывший президент пообещал задействовать все свои внешнеполитические связи в вопросе давления на Москву

Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Кабмин изменил формирование цены на газ для населения

Зеленский одним словом описал скандал с Радой

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

50 способов перенести жару [инфографика]

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Украинская певица выиграла суд против команды Порошенко

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь