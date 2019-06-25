В ПАСЕ оспорены полномочия российской делегации
У Украины появился новый шанс "избавиться" от россиян в Ассамблее – будет рассмотрен новый доклад
После того, как ночью ПАСЕ отменила механизм санкций и вернула Россию, на сегодняшнем заседании летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы были оспорены полномочия российской делегации в организации. Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в Ассамблее, народный депутат Алексей Гончаренко.
"Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ. Теперь в течении суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения. Ночью проиграли бой, но не проиграли войну", – написал он.
Как сообщил ТАСС, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования заявила: "У нас есть необходимое большинство".
Отмечается, что, согласно правилам организации, для оспаривания полномочий нужна поддержка 30 депутатов из пяти стран. В ходе рассмотрения полномочий российской делегации в ПАСЕ несколько участников сессии их оспорили.
Теперь будут составлен доклад относительно ограничений полномочий и европейские парламентарии рассмотрят его в ближайшее время. Если и этот доклад не поддержат, тогда россияне окончательно сохранят свои права в ПАСЕ в полном объеме.
Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.
Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ – политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинскую делегацию не выходить из ПАСЕ, так как этот шаг, среди прочего, может помешать и европейской интеграции Украины.
"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине. Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", – сказал он.
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