Представитель Хорватии стала генсеком Совета Европы, россиян – в пролете

Мария Пейчинович-Бурич возглавила СЕ

Фото: mvep.hr.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы избрала представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы.

В то время одиозный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-спикером ПАСЕ во втором туре голосования.

Председатель комитета Госдумы по международным делам не набрал нужного количества голосов, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в конце заседания ассамблеи в среду.

"Г-н Слуцкий получил 105 голосов за и 154 против, он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации", — сказала глава ПАСЕ.

"Поэтому эта позиция [по квоте от] РФ остается вакантной до тех пор, пока РФ не получит требуемого большинства", — пояснила она.

Россия, как одна из стран — крупнейших плательщиков в бюджет ПАСЕ, имеет квоту на назначение своего представителя на пост заместителя председателя ассамблеи.

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