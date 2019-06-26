Представитель Хорватии стала генсеком Совета Европы, россиян – в пролете
Мария Пейчинович-Бурич возглавила СЕ
Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы избрала представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы.
В то время одиозный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-спикером ПАСЕ во втором туре голосования.
Председатель комитета Госдумы по международным делам не набрал нужного количества голосов, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в конце заседания ассамблеи в среду.
"Г-н Слуцкий получил 105 голосов за и 154 против, он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации", — сказала глава ПАСЕ.
"Поэтому эта позиция [по квоте от] РФ остается вакантной до тех пор, пока РФ не получит требуемого большинства", — пояснила она.
Россия, как одна из стран — крупнейших плательщиков в бюджет ПАСЕ, имеет квоту на назначение своего представителя на пост заместителя председателя ассамблеи.
Новость дополняется
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Представитель Хорватии стала генсеком Совета Европы, россиян – в пролете". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина не будет голосовать на выборах нового генсека Совета Европы
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от новоизбранного генерального секретаря
Преступников оставили безнаказанными: последнее слово Украины в ПАСЕ
Глава делегации рассказал, как Европа проигнорировала убитых и наплевала на раненых из-за российской агрессии