Украина не будет голосовать на выборах нового генсека Совета Европы

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от новоизбранного генерального секретаря

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Голосование за генерального секретаря Совета Европы пройдет без участия украинской делегации, которая покинула заседание ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ.

Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает "Европейская правда".

"Украинские депутаты, украинская делегация воздержалась от голосования за генерального секретаря", – сообщил он.

Арьев заявил, что пока не планирует официально определяться, будет ли новый генсек, избранный без участия Украины, иметь легитимность для украинской стороны.

Из объяснения Арьева следует, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от новоизбранного генерального секретаря. "Следующий генеральный секретарь должен сам беспокоиться о своей легитимности, а не мы", – добавил депутат. "Он или она будет иметь очень сложную задачу на ближайшее время с тем, чтобы справиться с новым кризисом, с которым столкнулась организация", – заметил он.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

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