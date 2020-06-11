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Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение Киева

11 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В решении вопроса о будущем Донбасса право голоса должны иметь проукраинские жители региона

Украина определила представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на переговорах в Трехсторонней контактной группе. Политолог Владимир Фесенко считает это решение Киева правильным – теперь будет разрушена монополия представителей боевиков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он еще пять лет назад предлагал отрядить в Минск официальных представителей от оккупированных территорий.

"Об участии четырех вынужденных переселенцев с Донбасса в переговорах в Трехсторонней контактной группе. Это абсолютно правильный подход. Таким образом разрушается монополия сепаратистов на представительство интересов Донбасса и ОРДЛО. Донбасс – это не только сепаратисты. И в решении вопроса о будущем Донбасса право голоса должны иметь и проукраинские жители Донбасса, вынужденные оттуда уехать. Я эту идею высказывал еще лет пять тому назад. Рад, что ее реализовали хотя бы сейчас", – написал Фесенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина выбрала представителей ОРДЛО для участия в минских переговорах. Оккупированные районы Донецкой области будут представлять журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганскую область – юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и известный врача Константин Либстер.

В то же время 9 июня состоялись заседания рабочих подгрупп ТКГ. Казанский рассказал о первых своих переговорах в Минске, где он участвовал в политической подгруппе. По его словам, не обошлось без провокаций.

А о том, что происходит на фронте – смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Владимир Фесенко переговоры в Минске ОРДЛО ТКГ

Источник: Сегодня

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