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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

13 декабря, 21:37

Законопроект зарегистрировали и передали на рассмотрение руководству

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Об этом говорится на сайте парламента.

Зеленский внес соответствующий законопроект 13 декабря как неотложный. Отмечается, что законопроект зарегистрировали и передали на рассмотрение руководству.

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Пока текст проекта не обнародовали.

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Ранее Зеленский заявил, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Видео: телеканал "Украина"

Позже Владимир Зеленский отметил, что изменения Минских соглашений коснутся в вопросе децентрализации, что не противоречит самим договоренностям. Он отметил, что сейчас готовится пакет законов по децентрализации на всей территории Украины. По его словам, в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции Украины, связанные с децентрализацией.

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