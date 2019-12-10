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"Прекратить любую агрессию": США четко обратились к России после "нормандского саммита"

10 декабря, 17:44

Вашингтон поздравил Украину с успешными переговорами и напомнил Кремлю об обязательствах

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

На прошедшем саммите глав стран "нормандского формата" – Украины, Германии, Франции и России – удалось достигнуть прогресса по ряду шагов в направлении мирного регулирования.

Об этом заявили в посольстве США в Украине, поздравив Киев с успешным завершением четырехсторонней встречи в Париже.

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"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных вследствие конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", – гласит текст коммюнике, которое дипломаты распространили на страницах посольства в Twitter и Facebook.

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Кроме того, Вашингтон призвал Кремль уважать взятые на себя обязательства и использовать прошедшую встречу для установления мира.

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", – добавили в посольстве.

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Напомним, что саммит проходил 9 декабря в Елисейском дворце. Сперва лидеры четырех стран провели двухсторонние встречи: Макрон-Зеленский, Меркель-Путин; потом Зеленский-Меркель и Путин-Макрон. Далее они пришли за общий "нормандский стол" в присутствии своих советников. Зеленский и Путин сели напротив друг друга.

Новости "Сегодня" внимательно следили за всем происходившим вокруг этого саммита "Нормандской четверки". Узнать об этом подробнее вы можете в специальной хронике на нашем сайте.

/ Фото: Сегодня

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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саммит Нормандская четверка нормандский формат посольство США

Источник: Сегодня

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