"Прекратить любую агрессию": США четко обратились к России после "нормандского саммита"

На прошедшем саммите глав стран "нормандского формата" – Украины, Германии, Франции и России – удалось достигнуть прогресса по ряду шагов в направлении мирного регулирования.
Об этом заявили в посольстве США в Украине, поздравив Киев с успешным завершением четырехсторонней встречи в Париже.
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"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных вследствие конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", – гласит текст коммюнике, которое дипломаты распространили на страницах посольства в Twitter и Facebook.
Кроме того, Вашингтон призвал Кремль уважать взятые на себя обязательства и использовать прошедшую встречу для установления мира.
"Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", – добавили в посольстве.
Напомним, что саммит проходил 9 декабря в Елисейском дворце. Сперва лидеры четырех стран провели двухсторонние встречи: Макрон-Зеленский, Меркель-Путин; потом Зеленский-Меркель и Путин-Макрон. Далее они пришли за общий "нормандский стол" в присутствии своих советников. Зеленский и Путин сели напротив друг друга.
Новости "Сегодня" внимательно следили за всем происходившим вокруг этого саммита "Нормандской четверки". Узнать об этом подробнее вы можете в специальной хронике на нашем сайте.
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