Премьер-министр Армении поздравил Зеленского с победой на выборах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожелал Зеленскому успехов на посту президента
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины. Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной получили новый уровень и служили нашим народам. Желаю Вам успехов", – написал Пашинян в своем микроблоге в Twitter.
Пашинян опубликовал запись на украинском языке в сервисе микроблогов.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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