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Премьер-министр Гончарук подал в отставку

3 марта, 21:37

Сергей Мартынец

Теперь судьбу премьер-министра решит парламент

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Премьер-министр Алексей Гончарук во второй раз подал заявление об отставке, сообщают ряд СМИ и народных депутатов.

На заседании фракции "Слуга народа", проходившем во вторник, 3 марта, вечером, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку", пишет УП.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил информацию об уходе Гончарука: "Гончарук подал заявление (об отставке. – Ред.). Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите".

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Он также прокомментировал сообщения СМИ о предложении президента Владимира Зеленского назначить главой правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля: "Шмыгаля предложил президент – фракция поддержала".

По его словам, против Шмыгаля на фракции не проголосовал никто, лишь один человек воздержался.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просил депутатов срочно рассмотреть важные законопроекты, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. В то же время еще 2 марта сам Гончарук ответил на слухи об отставке, заявив, что не было никакого заявления.

Теперь его увольнением займутся депутаты. В "Слуге народа" уже называли условие для отставки Гончарука – они ждали заявления главы правительства, поскольку без этого невозможно было снять его с должности. Нардеп Александр Качура уверял, что голоса за отставку премьера в Слуге народа найдутся.

Отметим, что в январе он уже подавал в отставку, вот только президент Украины ее не принял. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Смотрите видео их встречи:

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заявление отставка Кабинет министров Радуцкий Алексей Гончарук Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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