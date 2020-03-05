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Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли

5 марта, 16:40

Сергей Мартынец

Непринятие рынка земли грозит коррупцией, считает глава правительства

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль поддерживает открытие рынка земли в Украине, поскольку в противном случае это грозит коррупцией в земельной сфере.

Его лишь беспокоит момент относительно свободной торговли землей.

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"Неоднократно говорил, как экономист и убежденный сторонник рыночной экономики, категорически поддерживаю введение рынка земли. Как теперь уже политик, говорю, что этот рынок должен быть введен после общественной дискуссии… несколько сотен поправок должны быть рассмотрены и учтены как требование общества к рынку земли. Как у каждого гражданина Украины, у меня есть волнение относительно такого неизвестного для нас шага в части свободной торговли землей. Но рынок земли должен существовать, в противном случае мы порождаем коррупцию, злоупотребления и обворовываем наше государство", – сказал Шмыгаль.

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Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. На сегодняшний день депутаты прошли около 2900 поправок из 4018-ти. Читайте в материале "Сегодня", во сколько обходиться день земельных споров в Раде.

Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, сколько сельхозземли в Украине находится в тени. Он отметил, что целые поля обрабатывают, собирают с них урожаи, но формально такая земля не считается сельскохозяйственной.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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рынок земли Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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