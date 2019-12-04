Премьер Швеции в Киеве сделал заявление по санкциям против России

Премьер-министр Швеции Стефан Левен после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил на совместной пресс-конференции, что санкции против России необходимо продлить.
Он напомнил, что на следующей неделе состоится саммит Европейского Совета, на котором будет обсуждаться вопрос санкций.
"Позиция Швеции очень четкая: санкции против России, примененные в связи с конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма, до тех пор, пока причины введения санкций будут сохраняться, должны быть расширены и продлены", – заявил Левен.
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Шведский премьер четко дал понять, что для послабления санкционного давления на Россию есть только один путь – выполнения россиянами обязательств по Донбассу (Минских соглашений).
"Вот как все довольно просто. И это очень важно для нас, и также с точки зрения европейской безопасности. Поэтому, это имеет важное значение для Украины и украинского народа, но в долгосрочной и более широкой перспективе это также очень важный вопрос для всех европейских стран", – добавил он.
Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров продлил на год действие ограничений в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года, как ответ на аналогичные действия России.
В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба недавно заявлял, что если санкции против России отменят, Украине должны выплатить компенсацию.
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