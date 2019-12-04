Началась встреча Зеленского с премьером Швеции

Главными темами визита станут российская агрессия против Украины, реформы и торговля между двумя странами

/ Фото: president.gov.ua

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Швеции Стефана Левена.

Глава государства встретил премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, где состоится представление членов делегации Швеции и Украины.

После официальной встречи в формате "один на один" предусмотрены украинско-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.

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Кроме украинского лидера, у шведского премьера запланирована встреча со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками поддерживаемой королевством Киевской школы экономики.

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Напомним, главными темами визита станут российская агрессия против Украины и аннексия Крыма в частности, реформы, торговля между двумя странами и отношения между ЕС и Украиной в целом.

Сайт "Сегодня" сообщал о встрече Зеленского и Левена на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2019-го. Тогда стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины.

Также писалось, что в мае Владимир Зеленский встретился с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём, передав ей слова благодарности за поддержку Украины, а также санкционную политику против России.

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