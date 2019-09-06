Премьера "Свободы слова Савика Шустера": известны имена гостей и что будут обсуждать

Савик Шустер / Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 6 сентября, в 21:00, в эфире канала "Украина" выйдет первый выпуск социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", в котором будут обсуждать темы увольнения Виталия Кличко, обмена заключенными и будет ли в Украине оппозиция.

Гостями первого эфира социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" станут известные политики и эксперты: председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев, сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, народный депутат Андрей Белецкий, юрист Марина Ставнийчук, экс-народный депутат Украины Антон Геращенко.

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Дискуссия будет проходить в стенах новой студии Савика Шустера с современным, впечатляющим дизайном и лучшими стандартами ТВ-индустрии. В студии будет присутствовать аудитория из 100 человек, которая репрезентативно представляет всю страну. Традиционно гости будут отмечать, согласны они с тем или иным мнением эксперта. Нововведением обновленной "Свободы слова Савика Шустера" станет то, что теперь в рамках программы не только будет определяться и анализироваться отношение зрителей к той или иной проблеме, но и будут считываться эмоции зрителей. При обсуждении каждой из тем одна команда журналистов будет работать с эмоциями зрителей в студии, другая – анализировать соцсети.

Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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