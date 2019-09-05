Савик Шустер рассказал о завтрашней "Свободе слова" на канале "Украина"

В пятницу на канале Украина стартует ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В студии, из которой будет вестись прямой эфир, завершаются последние приготовления. Несмотря на большую загрузку ведущего, "Сегодня" удалось несколько минут пообщаться с ним.

"Сейчас у нас проходит генеральная репетиция. В студии есть даже зрители, 100 человек. Я надеюсь, что мы все готовы. Но Вы знаете как? Коленки дрожат у всех. И главным образом – у меня", – рассказал Савик Шустер, ведущий программы "Свобода слова Савика Шустера".

Савик Шустер также рассказал, какие темы будут обсуждаться в первом эфире:

"Они очевидны, они на глазах у всех. Совершенно новая ситуация в Украине: такого не было никогда, чтоб было абсолютное большинство в парламенте, чтобы возможно было принимать законы благодаря голосам одной политической силы. И поэтому мы будем обсуждать эту новую создавшуюся ситуацию, инициативы президента, инициативы партии "Слуга народа" и роль сегодня партии в парламенте".

Также в программе "Свобода слова" пойдет речь об обмене пленными между Украиной и Россией:

"Это – очень горячая и очень серьезная тема. И судя по тем высказываниям, которые мы слышали сегодня от Владимира Путина, все может произойти в любой момент, и мы к этому готовы".

Еще одна тема, которую собираются затронуть в студии "Свободы слова" – ситуация вокруг должности главы Киевской городской государственной администрации.

"Это важная тема, это серьезный конфликт. И эту тему мы, я думаю, успеем обсудить, тем более, что все действующие лица подтвердились. У нас будут лидеры украинской политики, те люди, которые решают сегодня очень много в стране, и решают очень много в жизни каждого из нас", – сообщил Савик Шустер.

"Свобода слова Савика Шустера" выйдет на телеканале "Украина" завтра, в пятницу, ровно в 21:00.

В качестве экспертов и основных спикеров Шустер, как и раньше, планирует приглашать политиков, лидеров общественного мнения и экспертов. Если же говорить о первом выпуске, то журналист пригласил на него лидеров всех фракций новой Верховной Рады.

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