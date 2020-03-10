Президент Грузии отказалась лететь в Украину из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опять перенесла свой визит в Украину - уже во второй раз с ноября.
Об этом 10 марта сообщили в администрации грузинского лидера, отметив, что такое решение было принято на фоне стремительного распространения коронавирусной эпидемии.
Читайте также: Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны
Кроме Украины, президент отложила также поездки еще в две европейские страны.
"На фоне распространения в мире коронавируса COVID-19 президент Грузии в координации с различными ветвями правительства отменила запланированные визиты в Болгарию, Украину и Бельгию", – сообщили в пресс-службе Зурабишвили.
Как отмечается, Киев, София и Брюссель уже уведомлены о данном решении.
В самой Грузии, где первый случай COVID-19 обнаружили еще 26 февраля, на данный момент наличие инфекции подтверждено у 15 человек. В то же время, в Украине, как мы уже сообщали, все еще зафиксирован лишь один случай COVID-19.
Саломе Зурабишвили уже не впервые переносит визит в Киев – прошлой осенью она по просьбе украинских властей отложила свою поездку на 2020 год.
Напомним, также сообщалось, что в грузинском Поти изолировали 18-летнюю девушку, которая прибыла из Италии с симптомами коронавируса.
Смотрите в видеосюжете, как обстоит ситуация с распространением инфекции в мире:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк