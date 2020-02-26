Мужчина "завез" коронавирус в Грузию из Ирана

Вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Как сообщалось, 23 февраля, Грузия в связи с сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

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По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

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Заразился опасной инфекцией и заместитель министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи.

А тем временем, МИД рекомендовал украинцам отложить свои поездки в Иран. Гражданам напомнили о том, что власти Ирана просят отменить или отложить необязательные поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилян. В стране закрыли школы, университеты, спортивные и культурные учреждения.

Украинцев в Иране просят сообщить о своем местонахождении в посольство Украины в Тегеране по электронной почте emb_ir@mfa.gov.ua. А в экстренных ситуациях обращаться в посольство Украины по круглосуточному номеру +989128436681 либо на горячую линию МИД: + 38 044 238 1657.

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