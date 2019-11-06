Президент Литвы назвал "формулу Штайнмайера" выгодной для России

Гитанас Науседа / Фото: Reuters

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что "формула Штайнмайера" более выгодна для России, чем для Украины. Об этом сообщает Delfi.

"С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины", – сказал Науседа.

По его мнению, кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство ради договоренности с российской стороной.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и гарантии выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время российская сторона хочет принятия "формулы" в том виде, в котором она существует сейчас: проведение выборов в ОРДЛО, после чего особый статус для Донбасса на постоянной основе. Примечательно, что в документе не идет речи о выводе российских войск или передаче контроля Украине над территориями и границей.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все гарантии относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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