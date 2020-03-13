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Президент назначил заместителя главы СБУ

13 марта, 23:22

Елена Кузьмич

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Указ опубликован на сайте главы украинского государства.

"Назначить Малюка Василия Васильевича первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ", — говорится в документе.

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Ранее глава СБУ Иван Баканов объяснил, зачем нужна реформа Службы безопасности Украины. Он выразил надежду на то, что Верховная Рада рассмотрит эту инициативу уже в ближайшее время. Он назвал реформу СБУ не просто законодательным вопросом, а "возможностью для более эффективной работы службы и, как следствие, улучшения безопасности всего государства".

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Напомним, что ранее на Луганщине СБУ перехватила крупную партию оружия из зоны боевых действий. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были вывезены из района проведения ООС.

Также сообщалось, что СБУ заблокировала незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части.

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СБУ назначения Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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