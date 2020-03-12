Реформа СБУ: Баканов объяснил, зачем она нужна

С повышением эффективности работы ведомства, будет улучшена безопасность всего государства

Поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект "О Службе безопасности Украины" позволит ведомству перейти на качественно иной формат в своей деятельности.

Об этом 12 марта заявил глава СБУ Иван Баканов, выразив надежду на то, что Верховная Рада рассмотрит эту инициативу уже в ближайшее время.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем ​​приобретает новую актуальность", – сказал Баканов.

Он назвал реформу СБУ не просто законодательным вопросом, а "возможностью для более эффективной работы службы и, как следствие, улучшения безопасности всего государства".

Иван Баканов, который ранее представил главные направления реформирования своего ведомства, назвал президентский законопроект сбалансированным, поскольку в нем были учтены лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

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Как отметили на сайте СБУ, законопроект был разработан и подан в Офис Президента специалистами ведомства в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы. Кроме того, он учитывает и ключевые предложения международных партнеров.

Главные новации законопроекта:

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разграничение компетенций СБУ с другими структурами сектора безопасности;

определение новых приоритетов в работе;

отказ СБУ от несвойственных ей функций;

демилитаризация СБУ с внедрением более гибкой структуры.

Обновленная служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобному.

Кроме того, она прекратит заниматься борьбой с экономической преступностью, но сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Также предполагается постепенное сокращение штата СБУ (с 27 тыс. до 15 тыс. человек) и улучшение уровня их социального обеспечения с повышением оклада до уровня НАБУ, ГБР и других органов.

Напомним, ранее Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным.

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