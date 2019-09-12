Президент отменил присвоение дипломатического ранга Арьеву, Герасимову и Логвинскому

В Зеленского считают, что депутаты получали ранги чрезвычайных и полномочных послов, поскольку это определенная дискредитация профессии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Указ №680 / 2019 обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как изданные безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Арьеву и Герасимову; Указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", – говорится в документе.

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Справка УНИАН. В то время президент Украины Петр Порошенко указом № 275 от 18 мая 2019 года присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Арьеву и председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Герасимову.

Указом № 298 от 19 мая Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Логвинскому.

Присвоение дипломатических рангов Арьеву, Герасимову и Логвинскому оспаривал в суде народный депутат VIII созыва Виктор Вовк (фракция Радикальной партии).

В то время председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады VIII созыва Анна Гопко (внефракционная) подчеркивала, что не для того принимался закон о дипломатической службе, чтобы "депутаты получали ранги чрезвычайных и полномочных послов, поскольку это определенная дискредитация профессии".

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко внес этот законопроект в парламент. Спустя пару дней Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, отправив законопроект на заключение в Конституционный суд. там документ получил одобрение.

В ночь с 29 на 30 августа 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект. Нардепы проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности.

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