Президент Польши поздравил Зеленского с победой
Президент Польши Анджей Дуда пригласил Зеленского в Польшу
Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил с визитом в Варшаву. Об этом сообщила канцелярия Дуды в Twitter.
"Президент Анджей Дуда в ходе телефонного разговора поздравил избранного украинского президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", — говорится в сообщении.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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