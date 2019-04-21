Президент Польши поздравил Зеленского с победой

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Фото: AFP

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил с визитом в Варшаву. Об этом сообщила канцелярия Дуды в Twitter.

"Президент Анджей Дуда в ходе телефонного разговора поздравил избранного украинского президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", — говорится в сообщении.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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