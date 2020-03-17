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Президент рассказал, сколько миллиардов гривен нужно на борьбу с коронавирусом в Украине

17 марта, 01:54

Елена Кузьмич

Зеленский сообщил, что создается отдельный фонд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал крупный бизнес финансово помочь своей стране в критический момент. Например, будет создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.

Об этом он заявил во время эфире на одном из украинских телеканалов.

"Нам срочно нужны 500 "скорых". Это то количество, которого не хватает для наших больниц. Мы говорили об определенных средствах… Честно скажу, я говорил с ними откровенно, – пришло время вам (крупным бизнесменам – Ред.) помочь стране", – сказал он.

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Зеленский сообщил, что создается отдельный фонд. "Нам сейчас понадобится на лекарства, на много различных лекарственных средств где-то, в первую очередь, сейчас мы это знаем, 12-13 млрд грн. Нам нужна их помощь", – указал он.

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Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что крупный бизнес будет сам организовывать доставку своих работников на предприятия.

"У меня было первое совещание с крупным бизнесом, потому что у них большие предприятия не только в Киеве, а и по всей Украине, что они будут делать отдельные маршрутки, автобусы, чтобы их работники могли доехать на работу", – резюмировал он.

Напомним, что ранее Зеленский оценил ситуацию с коронавирусом в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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бизнес вирус карантин Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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