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Швейцария поможет Украине деньгами: на что пойдут средства

10 марта, 00:26

Елена Вус

Разумков начал двухдневный официальный визит в Швейцарию

Швейцария, которая ранее приветствовала обмен удерживаемых лиц на Донбассе, предоставит Украине деньги на реформу децентрализации и очистку воды на Востоке Украины. Средства поступят в ближайшие 4 года.

Об этом удалось договориться во время официального визита спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Берн.

Встречи на высшем уровне. С самого утра Дмитрий Разумков провел переговоры с главами обеих палат Федерального собрания Швейцарии. В этом государстве двухпалатный парламент. И украинская делегация – первая, кого принимает его обновленный состав. Выборы здесь состоялись в конце прошлого года. И Украине есть что перенять от этого законодательного органа – уверен спикер Верховной Рады.

Все важные решения, в частности, любые изменения в Конституцию, принимают сами швейцарцы во время всенародного голосования. Соответствующий закон о референдуме появится вскоре и в украинском парламенте – делится Дмитрий Разумков.

"Вскоре будет на рассмотрении в парламенте закон об общенациональном референдуме, так же как и другие законопроекты, связанные с этим вопросом: это и народное вето, которое фактически здесь функционирует, это и вопрос о народной инициативе, вскоре появится закон о децентрализации, который в парламенте будет внесен президентом", – отметил он.

Швейцария – входит в пятерку стран, которые больше всех инвестируют в Украину. И единственное государство,
которое шестой год подряд помогает по обе стороны от линии разграничения на Востоке Украины.

Грузы содержат химические вещества для очистки воды, медицинское оборудование и медикаменты. А сегодня удалось договориться и о новой программе сотрудничества сроком до 2023 года.

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"Предусмотрено финансирование. Это разная секторальная программа. Реализована будет Швейцарией и финансирования проектов, которые будут предоставляться на востоке Украины и других регионах", – отметил Артем Рыбченко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Швейцарии.

Вечером у спикера была запланирована экскурсия по швейцарскому парламенту и встреча с президентом
государства Симонеттой Зоммаругой. А уже в конце марта впервые президент конфедерации Швейцарии посетит Украину с официальным визитом.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков дал объяснение смене Кабмина в Украине. По его словам, экс-премьер Алексей Гончарук не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили.

Кроме того, Разумков поддерживает сокращение числа депутатов до 300.

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инвестиции видео Швейцария вода Донбасс средства децентрализация реформы Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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