Швейцария приветствует обмен удерживаемых лиц на Донбассе

Обмену предшествовали интенсивные переговоры в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы в Минске

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Берн приветствует проведенный в воскресенье между Киевом и псевдореспубликами Донбасса обмен удерживаемых лиц. Об этом в воскресенье заявили в МИД Швейцарии, напомнив о позитивном вкладе своих дипломатов в этот процесс.

"Швейцария приветствует тот факт, что 29 декабря 2019 года состоялось новое освобождение задержанных по прошествии двух лет после предыдущей волны освобождения", — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Обмену предшествовали интенсивные переговоры в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы в Минске. Гуманитарная подгруппа, возглавляемая координатором от ОБСЕ, швейцарским дипломатом Тони Фришем, собирается на заседания в Минске раз в две недели, указали в МИД. "Остававшиеся почти два года на мертвой точке переговоры вновь продвинулись, и при посредничестве ОБСЕ стороны договорились о новом обмене задержанными", — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее в европейских странах, а также в США приветствовали обмен пленными, в результате которого освобождены 76 украинцев.

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Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что домой вернулись бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Как освобождали первых 25 человек, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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