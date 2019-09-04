Президент Словении – против Украины в Евросоюзе

Европейский союз должен предоставить Украине "особый статус" вместо полноценного членства в содружестве, считает президент Словении Борут Пахор в отличие от своего польского коллеги Анджея Дуды, который поддержал евроинтеграцию Украины.
Как сообщает Anadolu, об этом он заявил на 14-м Стратегическом форуме в Бледе. Пахор считает, что аналогичный статус следует предоставить также Турции, а вот странам Западных Балкан – полноценное членство в ЕС.
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Стоит отметить, что в Анкаре такое предложение уже встретили скептически.
"Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", – прокомментировать министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложение Пахора.
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По его словам, Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.
Напомним, ранее эксперт-политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня", с какими преградами может столкнуться Киев на пути евроинтеграции.
Кроме того, как мы уже писали, ранее в этом году экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс на вступление в Европейский Союз в 2025-2027 годах.
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